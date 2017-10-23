Госконтролер Алар Карис ведет борьбу за пост директора Эстонского национального музея

"Да, я претендую на эту должность. Срок полномочий на посту госконтролера заканчивается в апреле следующего года, и у рассматриваю разные варианты продолжения карьеры. Коненчо, могу вернуться в Тартуский университет, но я сейчас серьезно отношусь к тому, что веду борьбу за должность директора музея", - сказал Карис в интервью новостному порталу ERR.

Жена Алара - Сирье Карис сейчас возглавляет Эстонский исторический музей в Таллинне. Возможное избрание Кариса руководителем музея в Тарту семейных планов на жизнь не изменит.

"У моей жены в Таллинне серьезные дела, например, выставка в честь 100-летия Эстонской республики. А я даже если и не стану директором музея, то в следующем году точно вернусь в Тарту", - отметил Алар Карис.

Сейчас Эстонским национальным музеем руководит Тынис Лукас. Он заявил, что хочет остаться на своем посту. По неподтвержденным данным, есть еще два кандидата на пост директора - руководитель шахтного музея "Кохтла" Андрес Краас и советник премьер-министра Эгге Кульбок-Латтик.

Собеседование с кандидатами пройдет 27 октября.

В комиссию, которая выберет нового руководителя музея, вошли канцлер Министерства культуры Пааво Ныгене (председатель комиссии(, вице-канцлер Тарви Ситс, советник по музеям Мирьям Ряэбис, руководитель финансового отдела Мерью Кюннапу, член правления Эстонского художественного музея Сирье Хельме, руководитель фонда "Музеи Хаапсалу и Ляэнемаа" Антон Пярн и председатель комиссии Рийгикогу по культуре Ааду Муст.

Срок полномочий нынешнего руководителя музея Тыниса Лукаса истекает в середине января 2018 года.