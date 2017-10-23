Бунтман в интервью ERR об инциденте с Фельгенгауэр: в обществе царит атмосфера психоза

Заместитель главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Сергей Бунтман в интервью корреспонденту "Актуальной камеры" заявил, что напавший на журналистку Татьяну Фельгенгауэр, возможно, сумасшедший, но сейчас в обществе царит такая атмосфера психоза, что кто угодно может сойти с ума.

В интервью корреспонденту "АК" Бунтман сообщил последние новости о здоровье подвергшейся сегодня нападению журналистки и заместителя главреда радиостанции Татьяны Фельгенгауэр.

"Сделана операция. Состояние довольно тяжелое. Татьяна введена в искусственный сон. Завтра будут определять дальнейший курс лечения", - заявил Бунтман.

По словам Бунтмана, работа в редакции из-за инцидента не прекращалась. "Вещание у нас как шло, так и идет. Совсем недавно были завершены следственные действия. Работала целая бригада. Полиция среагировала быстро и всерьез на то, что у нас произошло. Быстро приехала и скорая помощь", - сказал Бунтман.

О мотивах нападения Бунтман пока не мог сказать чего-то определенного. "Есть основания полагать что угодно. Пускай это сумасшедший, но сейчас царит такая атмосфера психоза, что кто угодно может сойти с ума. Постоянно ищут каких-то врагов. Кто-то плескает зеленкой в глаз Алексею Навальному, кто-то пытается отравить журналистку Юлию Латынину. Разлиты психоз и агрессия, и это очень тревожно. Всегда есть сумасшедшие, которые то влюбляются, то ненавидят. Но теперь к этому еще добавляется общественный психоз", - подчеркнул Бунтман.

По мнению Бунтмана, ответственность за создание психоза несет, конечно же, государство. "Непонятно по каким причинам Россию представляют осажденной крепостью снаружи и изнутри. И с каждым днем становится все тревожнее и тревожнее. Мы стараемся бороться с этим психозом. Наверное, поэтому многих и раздражаем", - добавил Бунтман.

По словам заместителя главреда, будут повышены меры безопасности на радиостанции, но при этом нужно все-таки не превратить "Эхо Москвы" в осажденную крепость.

23 октября мужчина ворвался в редакцию "Эха Москвы" и ударил ножом журналистку Татьяну Фельгенгауэр. Женщина госпитализирована в НИИ им. Склифосовского, злоумышленник задержан. По предварительным данным, его зовут Борис Гриц. В последнее время он проживал в Израиле. Главным следственным управлением СК по Москве возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины по статье "Покушение на убийство".