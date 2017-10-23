Еще одна семья беженцев превысила срок пребывания за пределами Эстонии

На прошлой неделе был превышен срок пребывания за пределами страны еще одной семьи беженцев, принятой Эстонией в рамках миграционной программы ЕС. По состоянию вторую половину октября срок пребывания за пределами Эстонии превысили 17 принятых по квоте семей беженцев, то есть 79 человек.

По данным Министерства социальных дел, срок в 90 дней на прошлой неделе превысила сирийская семья, прибывшая в Эстонию в июле и поселившаяся в Харку.

Кроме того, в Эстонии сейчас не находится еще одна семья беженцев из шести человек. Срок отсутствия в Эстонии этой семьи пока не превысил 90 дней.

Таким образом, всего сейчас за пределами Эстонии находится 18 принятых по квоте семей беженцев, в общей сложности 85 человек.

Эстонию официально покинула иракская семья, добровольно вернувшаяся на родину. Семья прибыла в Эстонию в марте прошлого года и стала первой принятой в Эстонии в рамках миграционной программы семьей. Семья вернулась на родину в рамках программы Varre Международной организации по миграции (IOM).

Получающие международную защиту лица имеют право в течение 180 дней до 90 дней путешествовать по ЕС. При превышении этого срока прекращаются выплаты семейного пособия. В других странах ЕС они не могут работать или получать пособия. По возвращении в Эстонию они по-прежнему обладают правом на услуги опорного лица и возможностью продолжать изучение языка.

В соответствии с достигнутым в ЕС соглашением двухлетняя квота Эстонии составляет 550 военных беженцев, перемещаемых из Греции, Италии и Турции.