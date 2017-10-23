Шепс о расставании с Керро: двум экстрасенсам сложно ужиться

Победитель 14-го сезона российской телепередачи "Битвы экстрасенсов" Александр Шепс в интервью программе телеканала ETV "Кругозор" (Ringvaade) рассказал о том, почему он расстался с Мэрилин Керро и как нужно относиться к некоторым общепринятым приметам.

Шепс не первый раз посещает Эстонию. "Мне нравится бывать здесь. Это очень красивая страна. Красивая архитектура, потрясающий Старый город в Таллинне. Эстонию я очень люблю", - сказал Шепс.

В 2013-м на съемках 14-го сезона "Битвы экстрасенсов" Шепс, занявший в итоге первое место, познакомился с эстонкой Мэрилин Кэрро. Они долго были вместе, но в этом году решили разойтись.

"Каждый из нас увидел свой собственный отдельный путь. Двум экстрасенсам сложно ужиться вместе. Если высшие силы захотят, то, может быть, мы когда-нибудь и пересечемся", - прокомментировал Шепс, добавив, что сейчас он абсолютно счастлив.

Если вы видите черную кошку - смело переходите дорогу в этом месте

Экстрасенс рассказал, что снова на телеэкранах его можно будет увидеть в феврале следующего года, когда на ТНТ стартует очередной сезон "Битвы сильнейших".

Шепс поведал, что не стоит плевать через левое плечо, когда видишь черную кошку.

"Когда я вижу черную кошку, то стараюсь перейти именно на ту улицу, где идет эта кошка. И перейти дорогу нужно именно в том месте, где и она. Нужно правильно понимать знаки. Черная кошка - это перемена в жизни. И она необязательно будет плохой. Плохой или хорошей делаете ее вы. Когда человек боится перемен, то эти перемены будут нести ему что-то негативное. Теперь вы знаете: если вы видите черную кошку - смело переходите дорогу в этом месте. Черная кошка ни в чем не виновата", - пояснил Шепс.

Шепс приехал в Таллинн, чтобы представить перевод на эстонский язык своей новой книги "Медиум: в поисках жизни".