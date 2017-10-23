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Ежегодные потопы в Таллинне вызывает чрезмерное количество асфальта ({{commentsTotal}})

Эстония
Константин Свиридовский, "Актуальная камера"
Эстония

Виновник ежегодных потопов в столице – асфальтовое покрытие, считают исследователи Стокгольмского института окружающей среды. По данным ученых, ремонт ливневой канализации влетает городской казне в копеечку, передает "Актуальная камера".

Таллинн все время строится, появляются новые микрорайоны, магазины, улицы. Вместе с ними появляется и асфальт, который уже покрывает 37% поверхности столицы. Как говорят научные сотрудники из Стокгольмского университета окружающей среды, к потопам в городе приводит отсутствие необходимой зеленой зоны или брусчатки.

"Если что-то случается с трубами под асфальтом, то решить проблему значительно сложнее, чем, например, с водоотводами в брусчатке", – отметила сотрудник Стокгольмского института окружающей среды Пирет Кулдна.

По словам специалистов, простое решение переизбытка воды на улицах города – замена асфальтового покрытия парковок на брусчатку.

Зеленое решение было применено городом при прокладке новых трамвайных путей в Копли. Там шпалы лежат буквально на траве, за счет чего осадки сразу же проникают в почву.

Главный архитектор Таллинна Эрик Мянд сказал, что город постоянно ищет подобные возможности, но это не всегда получается, а потому и нет никаких строгих нормативов. "Когда составляют архитектурный план, то всегда отмечают необходимый процент зеленого ландшафта. Это нужно для того, чтобы обеспечить необходимую пропускную способность поверхности, чтобы излишки воды с крыш или других поверхностей, могли сами нейтрализоваться".

Потоп, вызванный ливнями в июле 2016 года в Таллинне, нанес ущерб в сотни тысяч евро, а все потому что ливневая канализация не смогла справиться с нахлынувшим потоком воды. Стокгольмский институт окружающей среды в 2015 году начал проводить исследование об изменении климата в Эстонии, в ходе которого ученые обратили внимание на работу инфраструктуры в случае природных катаклизмов.

Редактор: Ирина Киреева

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