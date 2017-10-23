Актуальная камера 23.10.2017 (20:00)

На прошлой неделе был превышен срок пребывания за пределами страны еще одной семьи беженцев, принятой Эстонией в рамках миграционной программы ЕС. По состоянию вторую половину октября срок пребывания за пределами Эстонии превысили 17 принятых по квоте семей беженцев, то есть 79 человек.