Актуальная камера 23.10.2017 (20:00)

На прошлой неделе был превышен срок пребывания за пределами страны еще одной семьи беженцев, принятой Эстонией в рамках миграционной программы ЕС. По состоянию вторую половину октября срок пребывания за пределами Эстонии превысили 17 принятых по квоте семей беженцев, то есть 79 человек.
Изъятая из семьи восьмилетняя дочь постоянно проживающих в Эстонии граждан России Анатолия Газаряна и Анны Михайловой в субботу приехала с матерью в Москву.
В Русском театре Эстонии в ближайшую пятницу состоится премьера спектакля "Грибоедов. Горе от ума". Это спектакль по бессмертной комедии Грибоедова с вкраплением эпизодов из жизни автора. Режиссер из Петербурга – Степан Пектеев, с которым побеседовала Елена Скульская.
Государственный контролер и бывший ректор Тартуского университета Алар Карис решил побороться за пост директора Эстонского национального музея.
Два года прошедшего века: 1971 и 1972