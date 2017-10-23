Победитель муниципальных выборов в Тарту Партия реформ решила создать коалицию с центристами. Социал-демократы и консерваторы оказались за бортом переговоров, передает "Актуальная камера".

В понедельник утром на заседании правления Тартуского отделения Партии реформ было решено начать переговоры о заключении коалиционного договора с Центристской партией.

"На прошлой неделе у нас прошли консультации, в результате которых выяснилось, что большая часть важных пунктов из нашей программы у нас с Центристской партией общая ", – сказал мэр Тарту, реформист Урмас Клаас.

"Каждая политическая партия хочет быть членом коалиции, чтобы претворять в жизнь свои идеи. И если у нас эта возможность будет, мы будем реализовать свои предложения и обещания", – сказал глава тартуского округа Центристской партии Ааду Муст.

Высокий результат на местных выборах позволил тартуским реформистам создать коалицию с одним партнером, а не с двумя, как ранее. Оставшиеся за порогом социал-демократы считают, что и в оппозиции могут принести городу пользу.

"Я думаю, что городу Тарту повезло, поскольку оппозиция будет намного сильнее. Мы намерены хорошо работать и в этой позиции", – пояснил Ярно Лаур (СДПЭ).

Как ожидается, коалиционный договор будет подписан в течение недели.