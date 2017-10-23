ФОТО: "Калев/Крамо" потерпел третье поражение кряду в Единой лиге ВТБ ({{commentsTotal}})
Действующий чемпион Эстонии "Калев/Крамо", проиграв дома пермской "Парме" (74:76), потерпел третье поражение в трех матчах текущего сезона Единой лиги ВТБ.
По ходу поединка эстонская команда уступала пермякам с разницей в 16 очков, однако сумела догнать соперника. Правда, в концовке все-таки удача сопутствовала гостям.
Лучшим в составе "Калева" стал Седрик Симмонс - 17 очков.
У победителей на площадке блистал Франк Гейнс, набравший 14 очков.
Таллиннский клуб все три поединка в этом сезоне, а "Парма" в своем третьем матче одержала первую победу.
В прошлом сезоне пермская команда заняла последняя место, выиграв лишь однажды - на выезде у минского "Цмоки".
Следующий матч в Единой лиге ВТБ "Калев/Крамо" проведет в гостях 28 октября с саратовским "Автодором".
Редактор: Виктор Сольц