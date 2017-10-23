"Калев/Крамо" потерпел третье поражение кряду в Единой лиге ВТБ

По ходу поединка эстонская команда уступала пермякам с разницей в 16 очков, однако сумела догнать соперника. Правда, в концовке все-таки удача сопутствовала гостям.

Лучшим в составе "Калева" стал Седрик Симмонс - 17 очков.

У победителей на площадке блистал Франк Гейнс, набравший 14 очков.

Таллиннский клуб все три поединка в этом сезоне, а "Парма" в своем третьем матче одержала первую победу.

В прошлом сезоне пермская команда заняла последняя место, выиграв лишь однажды - на выезде у минского "Цмоки".

Следующий матч в Единой лиге ВТБ "Калев/Крамо" проведет в гостях 28 октября с саратовским "Автодором".