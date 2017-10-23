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LIVE: на гала-вечере ФИФА определится лучший футболист года ({{commentsTotal}})

Спорт
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Оливье Жиру забил лучший гол года
Оливье Жиру забил лучший гол года Автор: AFP/Scanpix
Спорт

В понедельник, 23 октября, портал RUS.ERR.EE ведет трансляцию из Лондона с гала-вечера ФИФА, на котором определится лучший футболист 2017 года. На этот почетный титул претендуют Лионель Месси, Криштиану Роналду и Неймар.

В роли комментаторов выступают спортивные журналисты ERR Игорь Савельев и Алексей Маргиев.

Приз имени Ференца Пушкаша, который вручется игроку, забившему самый красивый гол в этом сезоне, достался нападающему лондонского "Арсенала" Оливье Жиру.

Лучшим тренером 2017 года стал Зинедин Зидан ("Реал"). Лучшим вратарем признали 40-летнего Джанлуиджи Буффона ("Ювентус").

На звание лучшего футболиста претендуют португалец Криштиану Роналду (играет в мадридском "Реале", Испания), аргентинец Лионель Месси ("Барселона", Испания) и бразилец Неймар ("Пари Сен-Жермен", Франция). Примечательно, что Роналду и Месси делили между собой эту престижнейшую награду уже последние семь лет и футбольная общественность с нетерпением ждет - случится в этом году сенсация или нет.

Специальный приз получит лучший вратарь года.

Уже второй год подряд ФИФА не забывает и про болельщиков - специальный приз будет вручен фанатам одной из команд, которые проявили себя в этом сезоне интересными или красочными выступлениями.

Ежегодный гала-вечер ФИФА в этом году состоится как никогда рано. Если в прошлые годы лауреатов называли в декабре, то сейчас ФИФА решила подвести итоги года за два месяца до его окончания. В зачет пошли достижения игроков с ноября прошлого года до августа 2017-го.

Редактор: Виктор Сольц

лионель мессикриштиану роналдунеймаргала-вечер фифа


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