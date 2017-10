Болельщики "Селтика" удостоились премии ФИФА The Best как лучшие фанаты в 2017 году. Награду представителям шотландского клуба вручил бывший капитан "Анжи" и сборной Камеруна Самюэль Это'О. Помимо "Селтика", на награду претендовали поклонники дортмундской "Боруссии" и "Копенгагена".

