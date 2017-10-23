В понедельник, 23 октября, в Лондоне прошел гала-вечера ФИФА, на котором определится лучший футболист 2017 года. Им стал португалец Криштиану Роналду, опередивший Лионеля Месси и Неймара.

На звание лучшего футболиста также претендовали аргентинец Лионель Месси ("Барселона", Испания) и бразилец Неймар ("Пари Сен-Жермен", Франция).

Нападающий "Реала" Роналду в сезоне-2016/17 стал чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов, победителем клубного чемпионата мира, а также обладателем Суперкубков Испании и УЕФА. Португалец стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, забив 12 голов в 13 матчах, он был признан лучшим футболистом Европы по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Роналду признавался лучшим игроком мира по версии ФИФА и в прошлом году.

Лучшая футболистка года - Лике Мартенс. Она выступает за "Барселону" и сборную Голландии.

Приз имени Ференца Пушкаша, который вручется игроку, забившему самый красивый гол в этом сезоне, достался нападающему лондонского "Арсенала" Оливье Жиру.

Лучшим тренером 2017 года стал Зинедин Зидан ("Реал"). Лучшим вратарем признали 40-летнего Джанлуиджи Буффона ("Ювентус").

Болельщики "Селтика" удостоились премии ФИФА The Best как лучшие фанаты в 2017 году. Награду представителям шотландского клуба вручил бывший капитан "Анжи" и сборной Камеруна Самюэль Это'О. Помимо "Селтика", на награду претендовали поклонники дортмундской "Боруссии" и "Копенгагена".

Главный тренер женской сборной Голландии Сарина Вигман названа лучшим тренером женской команды по итогам 2017 года. Сама Вигман не смогла присутствовать на церемонии, награду ей передал во время тренировки сборной бывший партнер Гуллита по сборной Голландии, трехкратный обладатель "Золотого мяча" Марко ван Бастен.

Игрок чешской "Зброевки" и сборной Того Франсис Коне получил приз ФИФА в номинации Fair Play. В феврале футболист спас жизнь вратарю "Богемианс 1905" Мартину Берковцу. Игроки столкнулись во время матча, из-за чего у голкипера запал язык. Коне оказал сопернику оперативную помощь и спас его от удушья.

В команду года вошли Джанлуиджи Буффон ("Ювентус"), Дани Алвес ("Ювентус"/"ПСЖ"), Леонардо Бонуччи ("Ювентус"/"Милан"), Серхио Рамос, Марсело, Лука Модрич, Тони Кроос (все - "Реал"), Андрес Иниеста, Лионель Месси (оба - "Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал"), Неймар ("Барселона"/"ПСЖ").

Ежегодный гала-вечер ФИФА в этом году проходит как никогда рано. Если в прошлые годы лауреатов называли в декабре, то сейчас ФИФА решила подвести итоги года за два месяца до его окончания. В зачет пошли достижения игроков с ноября прошлого года до августа 2017-го.

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