В Пярну открылась необычная выставка однофамильцев из разных стран

В пярнуской городской галерее открылась необычная выставка, на которой представлены художники из 25 стран мира. Объединяет их не только любовь к искусству, но и одна фамилия – Грау. Инициатором создания такой экспозиции стал художник из Пярну – Яан Лео Грау, передает "Актуальная камера".

Около двух лет назад пярнуский художник Яан Лео Грау решил найти своих однофамильцев, а может быть и родственников, тоже людей из мира искусства из разных стран. Поначалу эта идея казалась несбыточной, затем художники начали откликаться. В итоге, на выставке в Пярну представлены работы 25 мастеров из европейских государств, а также из Америки и Аргентины.

Мастера по фамилии Грау, чьи творения представлены в Пярну, работают в разных сферах искусства. Это и дизайнеры, скульпторы, а также те, кто работает с кино и с текстом. Некоторые из них – именитые художники, есть и молодые. Как отмечает Яан Лео Грау, сейчас в списке – уже 50 Грау. Так что можно подумать и еще об одной экспозиции.

Выставка будет открыта в Пярнуской городской галерее до 11 ноября.