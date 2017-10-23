В ночь на вторник до -6, днем +1..+5

Ночью столбики термометров и вовсе опустятся до -1 и -6 градусов. Немного теплее будет на островах – там до +4. В целом ожидается небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Местами туман. Ветер восточных направлений, на северном побережье юго-восточный, южный 1-6 м/с, на островах восточный, юго-восточный 5-11 м/с.

Днем практически без изменений: переменная облачность и без осадков. Ветер юго-восточный и южный 3-9 м/с, на островах и побережье до 11 м/с, а вечером порывами до 14 м/с. Температура воздуха – от +1 до +5 градусов.