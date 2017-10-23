Француз Оливье Жиру признан ФИФА автором лучшего гола года

Нападающий сборной Франции и английского "Арсенала" Оливье Жиру признан Международной федерацией футбола (ФИФА) автором лучшего гола года. Церемония вручения наград ФИФА проходит в Лондоне.

Жиру забил лондонскому "Кристал Пэлас" "ударом скорпиона" в матче Английской премьер-лиги, прошедшем 1 января 2017 года. Французский форвард отправил мяч в ворота касанием пяткой из-за спины, передает ТАСС.

На приз также претендовали вратарь "Бароки" из ЮАР Оскарине Масулуке и нападающая сборной Венесуэлы для игроков не старше 17 лет Дейна Кастельянос.

ФИФА учредила премию имени Ференца Пушкаша, вручаемую игроку, забившему самый красивый гол года, в 2009 году. Победитель определяется с помощью онлайн-голосования болельщиков. Ранее обладателями премии становились: 2009 год - Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед", Англия), 2010 - Хамит Алтынтоп (сборная Турции), 2011 - Неймар ("Сантос", Бразилия), 2012 - Мирослав Стох ("Фенербахче", Турция), 2013 - Златан Ибрагимович (сборная Швеции), 2014 - Хамес Родригес (сборная Колумбии), 2015 - Ванделл Лира ("Гоянезия", Бразилия), 2016 - Мохд Фаиз Субри ("Пенанг", Малайзия).