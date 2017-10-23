ВИДЕО: выступление рок-группы Kasabian на гала-вечере ФИФА

На гала-вечере ФИФА, который прошел в Лондоне, с песней "Ill Ray (King)" выступила британская рок-группа Kasabian.

Гитарист и вокалист группы Серджио Пиццорно, который болеет за "Лестер Сити" во время выступления обнялся с итальянским тренером Калудио Раньери, который привел этот английский клуб к чемпионству в 2006 году.

Kasabian - британская рок-группа, образованная в 1997 году в Лестере. В этом году коллектив выступал в Таллинне на Певческом поле в рамках фестиваля Õllesummer.

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