ВИДЕО: лучшей футболисткой 2017 года стала голландка Лике Мартинс

Полузащитник "Барселоны" и сборной Нидерландов Лике Мартенс названа лучшей футболисткой 2017 года по версии ФИФА.

Помимо Мартинс, на награду претендовали венесуэлка Дэйна Кастельянос из "Санта-Клариты" и американка Чарли Ллойд из "Хьюстона". Последняя была названа лучшей в 2016 году.

Победительницу на гала-вечере ФИФА в Лондоне объявили немецкая футболистка Селия Шашич и японский футболист Хидетоси Наката.

Мартенс не смогла присутствовать на церемонии в Лондоне и получила награду заранее из рук соотечественника - трехкратного обладателя "Золотого мяча" Марко ван Бастена.

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