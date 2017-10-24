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ВИДЕО: лучшей футболисткой 2017 года стала голландка Лике Мартинс ({{commentsTotal}})

Спорт
Спорт

Полузащитник "Барселоны" и сборной Нидерландов Лике Мартенс названа лучшей футболисткой 2017 года по версии ФИФА. 

Помимо Мартинс, на награду претендовали венесуэлка Дэйна Кастельянос из "Санта-Клариты" и американка Чарли Ллойд из "Хьюстона". Последняя была названа лучшей в 2016 году.

Победительницу на гала-вечере ФИФА в Лондоне объявили немецкая футболистка Селия Шашич и японский футболист Хидетоси Наката.

Мартенс не смогла присутствовать на церемонии в Лондоне и получила награду заранее из рук соотечественника - трехкратного обладателя "Золотого мяча" Марко ван Бастена.

NB! Просмотр видеоматериала доступен только на территории Эстонии

Редактор: Виктор Сольц

гала-вечер фифалике мартинс


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