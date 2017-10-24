Лучшим футболистом мира Роналду назвали и участники голосования от Эстонии

Стало известно, за кого голосовали представители Эстонии, выбирая лучшего футболиста 2017 года по версии ФИФА.

Им, напомним, стал нападающий клуба "Реал" (Мадрид) и сборной Португалии Криштиану Роналду, который обогнал в голосовании выступающего за "Барселону" аргентинца Лионеля Месси и бразильца Неймара из французского клуба "Пари Сен-Жермен".

От Эстонии в голосовании на участвовали главный тренер сборной Мартин Рейм, капитан национальной команды Рагнар Клаван и журналист ERR Аэт Сювари.

Мартин Рейм поставил на первое место Криштиану Роналду, вторым назвал бельгийского полузащитника Эдена Азара, третьим - итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона.

Рагнар Клаван поставил первым номером в списке Роналду, вторым - Азара, а третьим - Месси.

Футбольный корреспондент ERR Аэт Сювари посчитала лучшим в мире Роналду, вторым - Буффона, третьим - Месси.