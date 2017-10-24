Эксперты: бороться с потоками ливневой воды Таллинну поможет больше зелени

К потопам в Таллинне приводит отсутствие необходимой зеленой зоны или брусчатки, Как считают научные сотрудники из Стокгольмского института окружающей среды.

По словам специалистов, простое решение переизбытка воды на улицах города - замена асфальтового покрытия парковок на брусчатку. Зеленое решение было применено городом при прокладке новых трамвайных путей в Копли. Там шпалы лежат буквально на траве, за счет чего осадки сразу же проникают в почву, передает во вторник, 24 октября, служба новостей "Радио 4".

Главный архитектор Таллинна Эрик Мянд сказал, что город постоянно ищет подобные возможности, но это не всегда получается, а потому и нет никаких строгих нормативов.

Потоп, вызванный ливнями в июле 2016 года в Таллинне, нанес ущерб в сотни тысяч евро, а все потому что ливневая канализация не смогла справиться с нахлынувшим потоком воды.