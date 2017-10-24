В Маарду пенсионер сбил на переходе женщину и скрылся с места ДТП ({{commentsTotal}})
Накануне днем в результате ДТП в Маарду пострадала женщина-пешеход.
Как сообщает полиция, инцидент случился в 14:53 на улице Кеэмикуте, где переходившую через дорогу по нерегулируемому светофором пешеходному переходу 42-летнюю женщину сбил автомобиль Peugeot 307, которым управлял 78-летний мужчина.
Водитель покинул место происшествия, но позднее был задержан властями.
Пострадавшую доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.
Редактор: Сергей Михайлов