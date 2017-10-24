В Маарду пенсионер сбил на переходе женщину и скрылся с места ДТП

В пярнуской городской галерее открылась необычная выставка, на которой представлены художники из 25 стран мира. Объединяет их не только любовь к искусству, но и одна фамилия – Грау. Инициатором создания такой экспозиции стал художник из Пярну – Яан Лео Грау, передает "Актуальная камера".