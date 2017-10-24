Генконсульство РФ в Нарве пожаловалось на мешающие проезду автомобили

Генеральное консульство России в Нарве обратилось к городским властям с просьбой установить напротив здания учреждения запрещающие парковку дорожные знаки.

По информации Генконсульства, такие знаки ранее уже были установлены, но позднее их убрали.

"В настоящий момент автомобили, паркуемые напротив здания Генерального консульства, нередко затрудняют нам выезд служебных машин", - отметила исполняющий обязанности генконсула РФ в Нарве Екатерина Андреевская.

Генеральное консульство России в Нарве расположено в здании на улице Кирику.