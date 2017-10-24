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Прибыль Swedbank в Эстонии за 9 месяцев сократилась на 4% до 125 млн евро ({{commentsTotal}})

Экономика
Swedbank в Эстонии решил изменить свою дивидендную политику.
Swedbank в Эстонии решил изменить свою дивидендную политику. Автор: ERR
Экономика

Прибыль эстонского подразделения Swedbank за первые девять месяцев 2017 года составила 125,1 миллиона евро, что на 4% меньше, чем за тот же период 2016 года. 

Наибольшее влияние на прибыль оказали увеличившиеся расходы по подоходному налогу, вызванные изменениями в дивидендной политике. Прибыль до уплаты налогов выросла на 6% по сравнению с тем же периодом 2016 года, сообщила во вторник, 24 октября, пресс-служба Swedbank.

"Мы приняли решение с начала 2017 года выплачивать в качестве дивидендов всю заработанную в Эстонии прибыль. Это означает, что и подоходный налог мы платим со всей прибыли, если ее зарабатываем. Мы накопили приличный резерв капитала, и поэтому в дальнейшем накоплении капитала нет необходимости. С учетом изменений в налоговой системе Эстонии, это – разумный шаг", – сказал генеральный директор Swedbank в Эстонии Роберт Китт. 

За этим решением стоит тот факт, что в закон о налогообложении Эстонии были внесены изменения, которые касаются налогообложения дохода и дивидендов. В соответствии с новыми налоговыми правилами, ставка подоходного налога на регулярные дивиденды предприятия снизится с 20 до 14 процентов. С оставшейся суммы подоходный налог начисляется в размере 20 процентов. 14-процентная ставка налога внедряется в течение трёхлетнего периода – с 2018 по 2020 год. В отличие от других предприятий, банки должны будут платить 14-процентный авансовый подоходный налог с прибыли за текущий год независимо от того, будет она выплачиваться в виде дивидендов или нет. Его можно будет пересчитать при выплате дивидендов.

До этого Swedbank выплачивал в качестве дивидендов 60% заработанной прибыли, остальное направлялось в резерв.

Редактор: Сергей Михайлов

swedbankфинансовые показатели


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