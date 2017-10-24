Педофил по прозвищу "Тварь" останется в тюрьме

Тартуский уездный суд отказал в условно-досрочном освобождении из тюрьмы Яанусу Рохуметсу (42), который отбывает наказание за преступления сексуального характера против детей.

Об этом во вторник, 24 октября, корреспонденту портала rus.err.ee сообщила пресс-секретарь суда Криста Тамм.

По ее словам, такое решение суд вынес в том числе с учетого мнения самого Рохуметса, который был против своего досрочного освобождения. Заключенный аргументировал это тем, что на воле у него нет постоянного места жительства.

Десятилетний срок наказания Рохуметса истекает 29 августа 2018 года.

На счету Яануса Рохуметса – десять жертв. На протяжении 17 лет (1992-2009 г.г.) он насиловал несовершеннолетних, младшему из которых было менее пяти лет.

В конце мая 2010 года, как писал rus.err.ee, Харьюский уездный суд признал Рохуметса виновным почти по всем пунктам обвинения и приговорил его к восьми годам тюремного заключения. 12 октября того же года наказание Рохуметсу было ужесточено. Новым решением Таллиннского окружного суда насильник был приговорен к десяти годам тюрьмы. В декабре 2010 года этот приговор вступил в законную силу.

Сотрудники службы защиты детей Пыхьяской префектуры полиции нашли у Яануса свыше 2000 порнографических фотографий, на которых были изображены дети до 14 лет. Сам обвиняемый признал свою вину частично.

В интернете педофил использовал ник Elukas ("Тварь").