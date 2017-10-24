СМИ: соцдемы надеются получить пост председателя Таллиннского горсобрания ({{commentsTotal}})
В случае создания в Таллинне правящей коалиции с Центристской партией социал-демократы рассчитывают получить несколько важных постов, в том числе кресло председателя городского собрания.
Об этом во вторник, 24 октября, сообщила газета Postimees, отметив, что также соцдемы хотели бы получить два поста вице-мэров и два места районных старейшин.
По итогам состоявшихся 15 октября муниципальных выборов, Центристская партия получила в Таллиннском городском собрании 40 мандатов из 79. Соцдемы в горсобрании нового созыва представлены 9 депутатами.
Кандидат на пост главы законодательной власти Таллинна от соцдемов - бывший судья Хельви Сяргава.
Редактор: Сергей Михайлов