Прокуратура отказалась возбуждать дело в отношение бывшего старейшины волости Йыхви

В октябре волостная управа Йыхви обратилась в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело для изучения обстоятельств выплаты бывшим главой самоуправления Эдуардом Эастом выходного пособия руководителю местного центра по уходу Элле Селиверстовой. Однако в возбуждении уголовного дела заявителям было отказано.

Об этом корреспонденту портала rus.err.ee сообщила пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова.

По ее словам, прокуратура рассмотрела жалобу и пришла к выводу, что для возбуждения уголовного дела нет достаточных законных оснований.

По оценке прокуратуры, то, нарушил ли Эдуард Эаст своими действиями антикоррупционный закон, в рамках делопроизводства о проступке должна проверить полиция.

"Решение о возбуждении расследования полиция примет в течение 15 дней с момента получения уведомления. Информация поступила в полицию 20 октября", - сообщила rus.err.ee пресс-секретарь Идаской префектуры Леана Лойде.

Напомним, в июле этого года за два дня до своей отставки с поста старейшины волости Йыхви Эдуард Эаст распорядился выплатить выходное пособие бывшей заведующей местным домом по уходу Элле Селиверствой. Сумма, превысившая 13 000 евро, была выплачена из волостного бюджета.

По оценке большинства местных депутатов, допустимым было бы выплатить компенсацию из бюджета целевого учреждения, но никак не из бюджета волости.

Сама Селиверствова является и одним из тех членов волостного собрания, кто не поддержал вотум недоверия Эасту.

После отставки Эаста новым старейшиной стал Алексей Наумкин.