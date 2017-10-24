В рамках EV100 на этой неделе - гастроли оперы "Эстония" в Петербурге и Евровидение по-нарвски

В рамках празднования 100-летия Эстонской Республики в Эстонии проходит масса культурных событий. Представляем подборку мероприятий, которые можно будет посетить уже на этой неделе.

Понедельник, 23 октября

23-24 октября в Таллинне соберутся 106 школьников, избранных депутатами молодежного Земского совета EV100.

Молодые депутаты подготавливают манифест будущего Эстонии, с которым они выступят в конце ноября в Рийгикогу.

28 ноября исполняется 100 лет с момента провозглашения Земского совета высшей властью в Эстонии. Это историческое событие будет отмечено созывом молодежного Земского совета EV100. Подробнее о молодежном Земском совете читайте здесь.

С 23 по 25 октября в Мариинском театре в Санкт-Петербурге пройдут гастроли Национальной оперы "Эстония". Во время гастролей будут показаны балет "Домовой", опера "Ринальдо", а также состоится гала-концерт в Церкви Святого Иоанна в Санкт-Петербурге.

В 19 часов в Мариинском театре в Санкт-Петербурге состоится показ балета Эдуарда Тубина "Домовой". Подробнее здесь.

Продолжается художественная выставка школьной молодежи Eksperimenta! Мероприятие является единственным международным триеннале современного искусства для школьной молодежи в регионе.

Главная тема этого года – раздражающие отношения между искусством и экономикой. Триеннале проходит в Таллиннском доме искусства, галерее Дома искусства, Городской галерее, галерее Эстонской художественной академии и Таллиннском музее фотографии. Читайте подробнее здесь.

Вторник, 24 октября

В рамках гастролей Национальной оперы "Эстония" в Мариинском театре в Санкт-Петербурге 24 октября в 19 часов состоится показ оперы Георга Фридриха Генделя "Ринальдо". Подробнее читайте здесь.

Суббота, 28 октября

В 14 часов в Основной школе Нисси состоится празднование годовщины создания школы Нисси и начала образовательной деятельности края. Школа отмечает в этом году свое столетие и посвящает празднования сотому дню рождения Эстонской Республики. Читайте подробнее здесь.

- В 15 часов в вокальной студии "Pääsuke" в Нарве начнется проект "Наше Евровидение", в рамках которого молодые талантливые вокалисты выступят с песнями о родине на эстонском и английском языках, написанными эстонскими авторами. Подробнее читайте здесь.

Подарки недели:

- В честь столетнего юбилея Эстонии Юлле Кярк планирует подарить каждому новорожденному, который появится на свет в 2018 году, шерстяные носки цветов эстонского флага. Помочь подготовке подарка можно здесь.

- Воспитатели тартуского детского сада "Лотте" в честь юбилея Эстонии подарят Центру крови к 2020 году сто литров крови. Такой подарок послужит примером воспитанникам детского сада и поможет нуждающимся в донорской крови. Читайте о подарке здесь.

- Библиотека Виймсиской школы подарит к юбилею Эстонии 100 прочитанных школьниками книг эстонских авторов. Подробнее здесь.

- Таллиннский детский сад Кадака подарит в честь юбилея Эстонии своим воспитанникам 100 походов по Эстонии. Подробнее здесь.

- MTÜ Viira Arendusselts в честь юбилея Эстонии построит в подарок деревне Йыэсуу и местной общине деревенский дом. Подробнее читайте здесь.