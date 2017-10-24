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Эстонский дизайнер Диана Арно впервые примет участие в Рижской неделе моды ({{commentsTotal}})

За рубежом
Riga Fashion Week.
Riga Fashion Week. Автор: RFW
За рубежом

В среду, 24 октября, наши южные соседи откроют 27-ю Рижскую неделю моды, которая пройдет в Риге до 28 октября. Во время Недели моды свои новые коллекции сезона весна/лето 2018 покажут латвийские и зарубежные дизайнеры. Эстонию впервые представит модный бренд Diana Arno.

Для дизайнера из Эстонии Дианы Арно это будет дебютный показ на Рижской неделе моды, ее коллекция будет продемонстрирована в четверг, 26 октября. Одежда от бренда Diana Arno очень женственна и элегантна и сочетает в себе новый подход с воспоминаниями из прошлого.

Открытие Riga Fashion Week пройдет 24 октября в сотрудничестве с BOLD Concept Store в Квартале искусства и технологий Sporta 2.

В программу RFW войдут модные показы таких латвийских дизайнеров как Anna Led, Atis Artemjevs, Dace Bahmann, Katya Katya, Natalija Jansone, Nóló, One Wolf, Talented, KULT, AntiStar, Bulichev, QooQoo, Aristocrat Kids и Paade Mode, а также показы зарубежных дизайнеров: BIRYUKOV (Россия), Lena Lumelsky (Бельгия) и DiLiborio (Италия). Стоит отметить, что во время открытия RFW свою первую коллекцию представит марка KULT, которая объединяет смелые комбинации в одежде, одежду спортивного стиля с хрупкими деталями и тонкой вышивкой.

После долгого перерыва на рижский подиум возвращается хорошо известный дизайнер и любимец местной публики Атис Артемьевс. Для одежды этой коллекции характерны особое техническое решение и структура. Самый любимый материал Атиса Артемьевса – органза – игриво воплотился в сложных конструкциях одежды его новой коллекции.   

Помимо дизайнерских показов запланирована серия тематических и образовательных мероприятий, среди которых выставка Dior, которая откроется 24 октября в 18:00 в Музее моды.

Ранее, на весенней Рижской неделе моды Эстонию представляли бренды Pohjanheimo и KÄT.

Посвященную коллекциям сезона весна/лето 2018 программу Riga Fashion Week можно найти на официальной домашней страничке www.rfw.lv.

Редактор: Дина Малова



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