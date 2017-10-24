Через месяц после проведения референдума в Курдистане Рийгикогу высказал свое мнение

Рийгикогу во вторник, 24 октября, принял предложенное 27 депутатами заявление относительно референдума по независимости Курдистана, в котором подчеркивается необходимость решать мирным путем разногласия, возникшие между правительством Ирака и правительством автономного региона Курдистана, и избегать эскалации вооруженного конфликта. Референдум в Курдистане прошел 25 сентября.

За заявление проголосовали 43 депутата, против не было, воздержались трое.

Рийгикогу в принятом заявлении подтвердил, что уважает территориальную целостность Республики Ирак, сохранение которой не должно повлечь за собой насильственное нарушение человеческих и политических прав иракских курдов как национального меньшинства. Рийгикогу также выразил понимание стремления курдскогонарода к национальному самоопределению.

Рийгикогу призывает стороны сохранять спокойствие, прозрачность, уважение демокртии и личности после проведения референдума и призывает соспредельные страны не вмешиваться во внутренние дела Ирака.

Рийгикогу также призывает правительство Ирака и правительство автономного региона Курдистана решать вопросы статуса Курдистана путем переговоров.

В заявлении выражается надежда, что итоги рефеерндума послужат к дальнейшим шагам по безнасильственному решению вопроса о статусе иракских курдом как компромисса между самоопределением народа и принципом территориальной целостности.

Заявление напоминает, что национальное самоопределение является правом, которое легло в основу создания в 1918 году Эстонской Республики, и которое является основополагающим принипом действиующего международного права в уставе ООН.

Инициаторы заявления подтверждают, что Эстония уважает принцип территориальной целостности и подчеркивают, что изменение границ государства преемлемо только мирным путем, через демократическое, свободное и равное волеизъявление народа, при этом всегда следует стремиться к мирному решению конфликтов.

В заявлении также отмечается, что Эстонская Респубоика с 2003 года на защите иракской демократии понесла потери в лице 20 павших и раненных.