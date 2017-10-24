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Спустя месяц после референдума в Курдистане Рийгикогу высказал о нем свое мнение ({{commentsTotal}})

Эстония
Празднование в Эрбиле в день референдума 25 сентября о независимости.
Празднование в Эрбиле в день референдума 25 сентября о независимости. Автор: SIPA/Scanpix
Эстония

Рийгикогу во вторник, 24 октября, принял предложенное 27 депутатами заявление относительно референдума по независимости Курдистана, в котором подчеркивается необходимость решать мирным путем разногласия, возникшие между правительством Ирака и правительством автономного региона Курдистана, и избегать эскалации вооруженного конфликта. Референдум в Курдистане прошел 25 сентября.

За заявление проголосовали 43 депутата, против голосов не было, воздержались трое.

Рийгикогу в принятом заявлении подтвердил, что уважает территориальную целостность Республики Ирак, сохранение которой не должно повлечь за собой насильственное нарушение человеческих и политических прав иракских курдов как национального меньшинства. Рийгикогу также выразил понимание стремления курдского народа к национальному самоопределению.

Рийгикогу призывает стороны сохранять спокойствие, прозрачность, уважение демокртии и личности после проведения референдума и призывает соспредельные страны не вмешиваться во внутренние дела Ирака.

Рийгикогу также призывает правительство Ирака и правительство автономного региона Курдистана решать вопросы статуса Курдистана путем переговоров.

В заявлении выражается надежда, что итоги референдума послужат дальнейшим шагам по безнасильственному решению вопроса о статусе иракских курдов как компромисса между самоопределением народа и принципом территориальной целостности.

Рийгикогу напоминает, что национальное самоопределение является правом, которое легло в основу создания в 1918 году Эстонской Республики, и которое является основополагающим принципом действиующего международного права в уставе ООН.

Инициаторы заявления подтверждают, что Эстония уважает принцип территориальной целостности и подчеркивают, что изменение границ государства преемлемо только мирным путем, через демократическое, свободное и равное волеизъявление народа, при этом всегда следует стремиться к мирному решению конфликтов.

В заявлении также отмечается, что Эстонская Респубоика с 2003 года на защите иракской демократии понесла потери в лице 20 павших и раненных.

Заявление Рийгикогу по поводу референдума о независимости в Иракском Курдистане представили члены Рийгикогу Ээрик-Нийлес Кросс, Андрес Херкель, Калле Паллинг, Йоханнес Керт, Артур Тальвик, Лаури Луйк, Марис Лаури, Айн Лутсепп, Кристен Михал, Антс Лаанеотс, Мадис Миллинг, Калле Лаанет, Урмас Круузе, Лайне Рандъярв, Ремо Холсмер, Хейди Пурга, Андрес Аммас, Криста Ару, Кюллики Кюбарсепп, Моника Хауканымм, Яак Мадисон, Игорь Грязин, Валдо Рандпере, Йоко Алендер, Меэлис Мялберг, Айвар Сыэрд и Юри Яансон.

Редактор: Артур Тооман

рийгикогукурдистан


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