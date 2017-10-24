Юрген Лиги стал председателем фракции Партии реформ в парламенте ({{commentsTotal}})
Партия реформ 24 октбяря выбрала Юргена Лиги на пост председателя партии в парламенте. Партия настраивается на противостояние правительству.
"Я правил фракцией и раньше, но эта легислатура будет другой. В то время я придерживался четырех летнему стажу в политике, после различных парламентских комитетов и министерств я принял предложение коллег из партии с более четким виденьем и большим спокойствием", - сказал Лиги.
По словам председателя партии Ханно Певкура, он рад, что фракция поддержала кандидатуру Юргена Лиги.
"Юрген - сильный лидер, и у фракции с ним в будущем будет сильное противостояние правительству. Мы будем продолжать уделять внимание, как конструктивной критике в сторону правительства, так и предотвращению глупых решений, заменив их нашими инициативами", - добавил Певкур.
Председатель Партии реформ Ханно Певкур, вчера был избран вице-спикером Рийгикогу, набрав 33 голоса.
Редактор: Артур Тооман