Юрген Лиги стал председателем фракции Партии реформ в парламенте

"Я правил фракцией и раньше, но эта легислатура будет другой. В то время я придерживался четырех летнему стажу в политике, после различных парламентских комитетов и министерств я принял предложение коллег из партии с более четким виденьем и большим спокойствием", - сказал Лиги.

По словам председателя партии Ханно Певкура, он рад, что фракция поддержала кандидатуру Юргена Лиги.

"Юрген - сильный лидер, и у фракции с ним в будущем будет сильное противостояние правительству. Мы будем продолжать уделять внимание, как конструктивной критике в сторону правительства, так и предотвращению глупых решений, заменив их нашими инициативами", - добавил Певкур.

Председатель Партии реформ Ханно Певкур, вчера был избран вице-спикером Рийгикогу, набрав 33 голоса.