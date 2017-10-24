rus.err.ee

ФОТО: в Греции зажгли олимпийский огонь Зимних игр 2018 года ({{commentsTotal}})

Спорт
Фотогалерея
14 фотографий
Автор: Reuters/Scanpix
Спорт

Во вторник в Греции прошла торжественная церемония зажжения олимпийского огня зимних игр в южнокорейском Пхенчхане - верховная жрица зажгла огонь в храме Геры.

Эстафета олимпийского факела стартует на стадионе в Древней Олимпии, где в VIII веке до нашей эры зародились Игры.

Первым факелоносцем станет греческий биатлонист и лыжник Апостолос Ангелис. А второй факелоносец – бывший полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" и сборной Южной Кореи по футболу Пак Чжи Сун.

На территории Греции эстафета продлится семь дней, огонь преодолеет 2129 км. 31 октября на стадионе "Панатинаикос" в Афинах олимпийский огонь будет передан представителям оргкомитета Игр в Пхенчхане, передает портал www.sovsport.ru.

Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

олимпийский огоньолимпийские игрыолимпиада-2018


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

22:10
00:33
22:07
ЭСТОНИЯ
Здание суперминистерства.

Министерство социальных дел возмутилось продажей вина в стенах учреждения

С конца прошлой недели в кафе в здании "суперминистертва" в Таллинне установили винные полки, что не понравилось канцлеру Министерства социальных дел Марике Приске. В своем письме в компанию Riigi Kinnisvara (RKAS) она потребовала пресечь подобную деятельность, идущей вразрез с алкогольной политикой государства.

ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Заместитель главреда радиостанции "Эхо Москвы" Сергей Бунтман

Бунтман в интервью ERR об инциденте с Фельгенгауэр: в обществе царит атмосфера психоза

Заместитель главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Сергей Бунтман в интервью корреспонденту "Актуальной камеры" заявил, что напавший на журналистку Татьяну Фельгенгауэр, возможно, сумасшедший, но сейчас в обществе царит такая атмосфера психоза, что кто угодно может сойти с ума. 

ЭКОНОМИКА
20.10

В Пярну распродают землю, чтобы предприниматели создавали рабочие места

20.10

Эстония намерена усилить борьбу с загрязнением, подорожает вывоз несортированного мусора

20.10

"Руслайн" приостанавливает все полеты на линии Таллинн-Петербург до весны 2018 года

20.10

Viking Line заказала в Китае новое круизное судно за 194 млн евро

19.10

Международные эксперты: Таллиннскому порту нужен круизный терминал

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Выставка Грау.

В Пярну открылась необычная выставка однофамильцев из разных стран

В пярнуской городской галерее открылась необычная выставка, на которой представлены художники из 25 стран мира. Объединяет их не только любовь к искусству, но и одна фамилия – Грау. Инициатором создания такой экспозиции стал художник из Пярну – Яан Лео Грау, передает "Актуальная камера".

Председательство Эстонии в ЕС
День рождения ETV+
Последние новости
15:04

Министерство социальных дел возмутилось продажей вина в стенах учреждения

14:01

Новым председателем горсобрания Маарду стал Айлар Лира Обновлено

13:57

ФОТО: в Греции зажгли олимпийский огонь Зимних игр 2018 года

13:16

Юрген Лиги стал председателем фракции Партии реформ в парламенте

13:11

Спустя месяц после референдума в Курдистане Рийгикогу высказал о нем свое мнение

12:53

Ушла из жизни бывший главный редактор "Радио 4" Мари Вельмет Обновлено

12:16

В Эстонии проходит неделя справедливой торговли

11:58

В Рижской неделе моды впервые примет участие эстонский дизайнер Диана Арно

11:17

Прокуратура отказалась возбуждать дело против бывшего старейшины волости Йыхви Эдуарда Эаста Обновлено

11:07

В рамках EV100 на этой неделе - гастроли оперы "Эстония" в Петербурге и Евровидение по-нарвски

10:50

Александр Ефимов и Антс Кутти претендуют на место председателя горсобрания Нарвы

10:21

В Таллинне пройдет инфодень для работодателей

09:18

СМИ: соцдемы надеются получить пост председателя Таллиннского горсобрания

08:59

Педофил по прозвищу "Тварь" останется в тюрьме

Эстония
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: