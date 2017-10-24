ФОТО: в Греции зажгли олимпийский огонь Зимних игр 2018 года

Во вторник в Греции прошла торжественная церемония зажжения олимпийского огня зимних игр в южнокорейском Пхенчхане - верховная жрица зажгла огонь в храме Геры.

Эстафета олимпийского факела стартует на стадионе в Древней Олимпии, где в VIII веке до нашей эры зародились Игры.

Первым факелоносцем станет греческий биатлонист и лыжник Апостолос Ангелис. А второй факелоносец – бывший полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" и сборной Южной Кореи по футболу Пак Чжи Сун.

На территории Греции эстафета продлится семь дней, огонь преодолеет 2129 км. 31 октября на стадионе "Панатинаикос" в Афинах олимпийский огонь будет передан представителям оргкомитета Игр в Пхенчхане, передает портал www.sovsport.ru.

Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.