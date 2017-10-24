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Аудит: государство продало бывший завод Arsenal по заниженной цене ({{commentsTotal}})

Эстония
Эстония

Специальная аудиторская проверка установила, что фирма по управлению государственной недвижимостью Riigi Kinnisvara AS (RKAS) продала недвижимость бывшего оружейного завода Arsenal по цене ниже рыночной.

Такой вывод был сделан по результатам специальной проверки процедур, которым фирма по управлению государственной недвижимостью Riigi Kinnisvara AS (RKAS) следует при продаже объектов.

Результаты проверки были опубликованы во вторник, 24 октября, на веб-сайте RKAS.

Проводившая спецпроверку по заказу Министерства финансов аудиторская фирма Deloitte установила, что короткий срок, установленный для подачи заявок на аукцион при продаже Arsenal, ограничил конкуренцию, поэтому рыночная цена объекта, по всей видимости, была выше 1,5 млн евро, за которые Arsenal был продан в 2012 году влиятельному члену Партии реформ Райну Розиманнусу.

Кроме того, стартовая цена была установлена на основании старого акта оценки, срок подачи предложений сократили до трех недель, а представитель покупателя имел больше информации, чем остальные участники.

Во время заключения сделки совет RKAS возглавлял реформист Таави Рыйвас, который позднее стал премьер-министром Эстонии.

Помимо продажи Arsenal, спецпроверка рассмотрела обстоятельства продажи еще шести объектов.

По оценке Deloitte, RKAS допускало нарушения в регламенте процесса продажи и сложившейся рекомендованной практике, что помешало государству получить максимальную выгоду от сделок.

Проверка все же не выявила при продаже объектов конфликта интересов и коррупционных сделок. С другой стороны, информация о планах RKAS не всегда оставалась конфиденциальной, позволяя некоторым заинтересованным в покупке лицам начинать поиск финансирования сделки раньше, чем это могли сделать их конкуренты.

Кроме того, срок проведения аукционов был короче, а экспертные оценки стоимости продаваемого имущества - старше, чем предусмотрено регламентом.

Хотя RKAS, по своей оценке, не понесло какого-либо ущерба в результате этих сделок, акционерное общество все же изменило свои процедуры продажи по результатам проверки.

По словам директора по маркетингу RKAS Марианны Сынаялг, теперь внешний оценочный акт будет заказываться для всех объектов, продаваемых по стартовой цене от 150 000 евро, срок продажи объектов составит не менее месяца с даты публикации объявления на веб-сайте RKAS, к процессу продажи будет привлекаться больше людей, а стартовая цена будет определяться совместно несколькими специалистами и руководителями.

Спецпроверка обстоятельств продажи Arsenal была назначена в январе этого года бывшим министром госуправления Михаилом Корбом, когда стало известно, что Райн Розиманнус официально оформил через сингапурское предприятие свою долю в открытом осенью 2016 года в Пыхья-Таллинне торговом центре Arsenal.

Редактор: Андрей Крашевский

приватизация arsenalрайн роземаннус


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