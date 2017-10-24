Минсоцдел требует запретить продажу вина в кафе суперминистерства

С конца прошлой недели в кафе "суперминистерства" в Таллинне установили винные полки, что не понравилось канцлеру Министерства социальных дел Марике Приске. В своем письме в компанию Riigi Kinnisvara (RKAS), которая управляет этой недвижимостью, она потребовала обязать кафе убрать алкоголь с полок, так как его продажа в министерских помещениях противоречит алкогольной политике государства.

Здание суперминистерства, в котором разместились чиновники пяти министерств, было открыто летом 2017 года. Оператором комплекса недвижимости является компания RKAS, которая предоставила фирме S.E.E. PIRAAJA право оказывать в здании услугу общественного питания.

"В конце прошлой недели в расположенном в фойе суперминистерства кафе появились винные полки. По сути кафе стало работать как винотека, что вызывает сомнение в правильном восприятии его арендатором социальных процессов в обществе. Все министерства, работающие в общем здании, так или иначе связаны с реализацией государственной алкогольной политики и предотвращением ущерба от алкоголя. Одной из целей государственной политики в этой области является снижение доступности алкоголя и удобства его покупки. На этом фоне чрезвычайно цинично продвигать продажу алкоголя в общем здании министерств", - написала в понедельник, 23 октября, Марика Приске руководителю RKAS Танелю Тийтсу.

По словам Приске, RKAS следует поспособствовать тому, чтобы винотека в стенах кафе была закрыта.

Член правления фирмы Riigi Kinnisvara (RKAS) Танель Тийтс во вторник днем сказал корреспонденту портала rus.err.ee, что поднять данную тему - это само по себе разумно.

"Но я бы не спешил сейчас занимать какую-то конкретную позицию. Мы уже обсудили возникшую ситуацию с госпожой Приске. Но участвовать в решении вопроса необходимо всем сторонам - то есть оператору кафе, RKAS и министерствам, которые арендуют помещения в здании на Суур-Америка", - отметил Тийтс.

"То, является ли продажа алкоголя на первом этаже здания нормальной или нет, это во многом зависит от того, чего хочет клиент. Если клиент против, то мы, как владельцы здания, должны пойти ему навстречу. Но мы лично не заинтересованы в том, чтобы там продавали алкоголь. Наш интерес в том, чтобы в первую очередь предприятие оказывало бы клиентам услугу общепита", - добавил Танель Тийтс.

По его словам, представители RKAS намерены провести встречу с операторами кафе и министерствами, чтобы выработать устраивающее все стороны решение.

Яак Пылдма - один из членов правления фирмы S.E.E. PIRAAJA, оперирующей кафе в здании "суперминистерства" - узнал об обращении Приске от корреспондента портала rus.err.ee, подтвердив, что у предприятия есть лицензия на продажу алкоголя в кафе. Но комментировать ситуацию более подробно он отказался.

Его компаньон Айвар Йыги позднее сказал Postimees, что продажа вин - это часть бизнес-стратегии предприятия, но покупать вино никого из посетителей столовой не заставляют.

Здание суперминистерства в Таллинне. Автор: PM/Scanpix