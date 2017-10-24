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Генпрокурор Украины: Саакашвили отказано в статусе беженца ({{commentsTotal}})

За рубежом
Михаил Саакашвили на встрече со своими сторонниками в Одессе 30 сентября.
Михаил Саакашвили на встрече со своими сторонниками в Одессе 30 сентября. Автор: ТАСС/Scanpix
За рубежом

Государственная миграционная служба Украины отказала в предоставлении статуса беженца Михаилу Саакашвили, объявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Отказ в предоставлении статуса беженца, по словам Луценко, Саакашвили в судебном порядке не оспорил. Таким образом, заявил генпрокурор, отсутствуют какие-либо специальные обстоятельства, делающие невозможным экстрадицию или депортацию Саакашвили, передает meduza.io со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Луценко, сообщает телеканал "112 Украина", также заявил, что акция протеста у здания Верховной Рады в Киеве, организованная Саакашвили, финансируется гражданами Грузии, привозящих наличные на частных самолетах.

Генпрокурор Украины сообщил, что около 20 граждан Грузии при поддержке Саакашвили, занимавшего в тот момент пост губернатора Одесской области, получили украинский вид на жительство как ценные деятели культуры. Теперь, цитирует LIGA.net заявление Луценко, эти люди охраняют Саакашвили, находятся в лагере (у здания Верховной Рады) и планируют этот силовой переворот.

"Если раньше я заявлял, что Саакашвили имеет статус, который делает невозможным его депортацию или его экстрадицию, то сейчас Государственная миграционная служба отказала ему в статусе беженца, по которой он написал заявление, и господин Саакашвили, как всегда, в суд с оспариванием этого решения не обратился", – сказал Луценко.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили занимал пост губернатора Одесской области в 2015–2016 годах. В конце 2016 года он ушел с этой должности из-за конфликта с Петром Порошенко.

В июле 2017 года власти Украины объявили, что Саакашвили лишен украинского гражданства. Ранее он также был лишен гражданства Грузии.

В сентябре несмотря на то, что его украинский паспорт был аннулирован, Саакашвили с группой сторонников пересек границу Украины на контрольно-пропускном пункте "Шегини".

Адвокаты Саакашивли заявили, что подали прошение на предоставление ему статуса беженца на Украине. На время рассмотрения прошения, подчеркивали они, бывшего президента Грузии не могут депортировать из страны.

В середине октября Саакашивили и его соратники объявили о проведении бессрочной акции у здания Верховной Рады в Киеве. Участники акции, в числе прочего, требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.

Редактор: Ирина Киреева

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