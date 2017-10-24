rus.err.ee

Предвыборный штаб Собчак возглавил политтехнолог Ельцина ({{commentsTotal}})

За рубежом
Ксения Собчак и Игорь Малашенко.
Ксения Собчак и Игорь Малашенко. Автор: Reuters/Scanpix
За рубежом

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что ее предвыборный штаб на выборах президента России возглавил Игорь Малашенко, участвовавший в избирательной кампании Бориса Ельцина.

Об этом Собчак заявила на пресс-конференции во вторник, 24 октября, передает ТАСС.

"Приветствуйте: Игорь Малашенко, он один из руководителей кампании Ельцина 1996 года и один из основателей НТВ", - сказала телеведущая.

Она сообщила также, что за интернет-кампанию будет отвечать Виталий Шкляров. "Он является большим специалистом в избирательных кампаниях, он вел во время американских выборов кампанию [Берни] Сандерса, здесь он уже с успехом провел кампанию по выборам муниципальных депутатов", - сказала Собчак.

Офлайн-направлением, по ее словам, включая работой по сбору подписей и координацию волонтеров, будет заниматься политконсультант Алексей Ситников. Также к команде присоединилась политолог Марина Литвинович, проинформировала Собчак.

Она рассказала, что на базе предвыборного штаба еженедельно будут работать дискуссионные площадки. Экономические вопросы будет курировать экономист Вячеслав Иноземцев, вопросы инклюзивного и толерантного общества - Авдотья Смирнова, темы законотворчества и судебной деятельности - юрист Елена Лукьянова. Антон Красовский будет модерировать дискуссии по проблемам ВИЧ и помогать ведению кампании, отметила Собчак.

Редактор: Андрей Крашевский

ксения собчак игорь малашенко выборы президента россии 2018


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

22:10
00:33
22:07
ЭСТОНИЯ
ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Заместитель главреда радиостанции "Эхо Москвы" Сергей Бунтман

Бунтман в интервью ERR об инциденте с Фельгенгауэр: в обществе царит атмосфера психоза

Заместитель главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Сергей Бунтман в интервью корреспонденту "Актуальной камеры" заявил, что напавший на журналистку Татьяну Фельгенгауэр, возможно, сумасшедший, но сейчас в обществе царит такая атмосфера психоза, что кто угодно может сойти с ума. 

ЭКОНОМИКА
23.10

В сентябре закупочные цены на молоко выросли в Эстонии на 45%

20.10

В Пярну распродают землю, чтобы предприниматели создавали рабочие места

20.10

Эстония намерена усилить борьбу с загрязнением, подорожает вывоз несортированного мусора

20.10

"Руслайн" приостанавливает все полеты на линии Таллинн-Петербург до весны 2018 года

20.10

Viking Line заказала в Китае новое круизное судно за 194 млн евро

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Выставка Грау.

В Пярну открылась необычная выставка однофамильцев из разных стран

В пярнуской городской галерее открылась необычная выставка, на которой представлены художники из 25 стран мира. Объединяет их не только любовь к искусству, но и одна фамилия – Грау. Инициатором создания такой экспозиции стал художник из Пярну – Яан Лео Грау, передает "Актуальная камера".

Председательство Эстонии в ЕС
День рождения ETV+
Радио 4
ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
16:32

В России собираются узаконить добычу криптовалют

16:27

Пятиклассник поймал в центре Тарту щуку весом 12 кг

16:02

Торговая сеть Prisma реорганизует работу: в ноябре закроется центр технического обслуживания

15:58

Предвыборный штаб Собчак возглавил политтехнолог Ельцина

15:43

Генпрокурор Украины: Саакашвили отказано в статусе беженца

15:39

Полиция напоминает: будьте в курсе планов детей на школьные каникулы

15:27

Крупнейшее достижение Эстонии: страны ЕС договорились о командированных работниках Обновлено

15:25

Аудит: государство продало бывший завод Arsenal по заниженной цене

15:04

Минсоцдел требует запретить продажу вина в кафе суперминистерства

14:01

Новым председателем горсобрания Маарду стал Айлар Лира Обновлено

13:57

ФОТО: в Греции зажгли олимпийский огонь Зимних игр 2018 года

13:16

Юрген Лиги стал председателем фракции Партии реформ в парламенте

13:11

Спустя месяц после референдума в Курдистане Рийгикогу высказал о нем свое мнение

12:53

Ушла из жизни бывший главный редактор "Радио 4" Мари Вельмет Обновлено

Полезно знать

Топ читаемости
23.10

ВИДЕО: лучшим футболистом 2017 года по версии ФИФА стал Криштиану Роналду Обновлено

23.10

Из Центристской партии могут исключить Елену Вальме, Наталью Умарову и Нину Гетц

23.10

Кылварт дал урок таэквондо журналисту ERR: к сожалению, в политике меньше правил, чем в спорте

12:53

Ушла из жизни бывший главный редактор "Радио 4" Мари Вельмет Обновлено

18.10

LIVE 23 октября: на гала-вечере ФИФА определится лучший футболист года

10:50

Александр Ефимов и Антс Кутти претендуют на место председателя горсобрания Нарвы

23.10

Бунтман в интервью ERR об инциденте с Фельгенгауэр: в обществе царит атмосфера психоза

15:27

Крупнейшее достижение Эстонии: страны ЕС договорились о командированных работниках Обновлено

23.10

Шепс о расставании с Керро: двум экстрасенсам сложно ужиться

23.10

Ежегодные потопы в Таллинне вызывает чрезмерное количество асфальта

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
15:39

Полиция напоминает: будьте в курсе планов детей на школьные каникулы

12:53

Ушла из жизни бывший главный редактор "Радио 4" Мари Вельмет Обновлено

12:16

В Эстонии проходит неделя справедливой торговли

10:21

В Таллинне пройдет инфодень для работодателей

08:42

В Таллинне в рамках председательства Эстонии в совете ЕС пройдет молодежная конференция

23.10

В Пярну продолжаются коалиционные переговоры

23.10

Ивари Падар заменит в Европарламенте Марью Лауристин

23.10

Эстонский парламент предлагает уравнять в наградах паралимпийцев с олимпийцами

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: