Предвыборный штаб Собчак возглавил политтехнолог Ельцина

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что ее предвыборный штаб на выборах президента России возглавил Игорь Малашенко, участвовавший в избирательной кампании Бориса Ельцина.

Об этом Собчак заявила на пресс-конференции во вторник, 24 октября, передает ТАСС.

"Приветствуйте: Игорь Малашенко, он один из руководителей кампании Ельцина 1996 года и один из основателей НТВ", - сказала телеведущая.

Она сообщила также, что за интернет-кампанию будет отвечать Виталий Шкляров. "Он является большим специалистом в избирательных кампаниях, он вел во время американских выборов кампанию [Берни] Сандерса, здесь он уже с успехом провел кампанию по выборам муниципальных депутатов", - сказала Собчак.

Офлайн-направлением, по ее словам, включая работой по сбору подписей и координацию волонтеров, будет заниматься политконсультант Алексей Ситников. Также к команде присоединилась политолог Марина Литвинович, проинформировала Собчак.

Она рассказала, что на базе предвыборного штаба еженедельно будут работать дискуссионные площадки. Экономические вопросы будет курировать экономист Вячеслав Иноземцев, вопросы инклюзивного и толерантного общества - Авдотья Смирнова, темы законотворчества и судебной деятельности - юрист Елена Лукьянова. Антон Красовский будет модерировать дискуссии по проблемам ВИЧ и помогать ведению кампании, отметила Собчак.