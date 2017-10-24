Торговая сеть Prisma реорганизует работу: в ноябре закроется центр технического обслуживания

Торговая сеть Prisma в начале ноября закроет центр технического обслуживания магазинов, который обслуживал эстонский, латвийский и литовский рынки. Двум десяткам сотрудников предложат работать в магазинах Prisma.

Задачи, которые до сего времени были возложены на работавший близ Лагеди центр – размещать на товарах наклейки на эстонском языке – возьмет на себя предприятие логистики Via3L AS.

По словам директора по торговле Prisma Peremarket Теэму Кильпиэ, этим шагом торговая сеть намерена повысить эффективность своего бизнеса, доверив выполнение дублирующих функций своему хорошему партнеру Via3L AS.

"Все сотрудники центра при возможности продолжат работать в магазинах сети Prisma и, учитывая планы расширения сети в ближайшие годы, мы очень надеемся, что все они этими возможностями воспользуются", – добавил Кильпиэ.

Центр технического обслуживания в Эстонии обслуживал также магазины в Латвии и Литве, однако решение SOK покинуть эти рынки и сосредоточиться на рынках Эстонии и Петербурга существенно снизил роль центра.