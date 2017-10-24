В России собираются узаконить добычу криптовалют

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Центробанком на законодательном уровне выработать требования к майнингу (добыче) криптовалют, сообщается на сайте Кремля.

Также в поручении говорится, что необходимо законодательно определить статус криптовалют и дать определения таким понятиям, как "цифровой аккредитив", "цифровая закладная", "токен" и "смарт-контракт", сообщает Би-Би-Си.

Поручение должно быть выполнено к 1 июля 2018 года. До 20 декабря текущего года на базе ЦБ должна быть создана специальная регулятивная площадка для апробации инновационных финансовых технологий, говорится в документе.

На сегодняшний день статус криптовалют в России законодательно не урегулирован.