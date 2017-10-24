Многие владельцы уязвимых ID-карт не смогут пользоваться электронными услугами несколько недель

Первоначально государство обещало, что проблема ID-карт с выявленной уязвимостью будет решена в ноябре за счет обновления программного обеспечения (ПО), но к настоящему моменту выяснилось, что сотни тысяч ID-карт будут заблокированы задолго до того, как их удастся обновить.

Об этом во вторник, 24 октября, сообщил портал Geenius.

Глава сектора электронных удостоверений личности Департамента государственной инфосистемы (RIA) Маргус Арм признал, что обновление ПО можно будет выпускать примерно для 15 000 ID-карт в сутки. Однако государство приостановит действие сертификатов уязвимых ID-карт уже в середине ноября, и к этому времени обновления попадут в компьютеры максимум 200 000 пользователей. Между тем уязвимых удостоверений в Эстонии было выпущено около 800 000.

"Речь идет просто о техническом ограничении, системы не предназначены для таких объемов, - пояснил Арм. - В обычной ситуации в день выпускается около 2000 карт. В короткие сроки невозможно нарастить этот объем до желаемого уровня".

Если обновлять по 15 000 карт в сутки, то для обновления всех уязвимых карт потребуется примерно два месяца. Поскольку действие сертификатов будет приостановлено уже в середине ноября, то ID-карты многих пользователей будут отрезаны от электронных услуг еще до их обновления.

Загрузка нового ПО вручную не поможет, потому что "бутылочное горлышко" возникает именно в процессе обновления ID-карт, а не в самом ПО.

RIA: единственное решение проблемы - Mobiil-ID

Глава отдела коммуникаций RIA Хелен Ульдрих сообщила новостному порталу ERR, что единственным решением проблемы является платная услуга идентификации личности через мобильный телефон (Mobiil-ID).

В настоящее время ПО для обновления ID-карт еще тестируется, но если после его запуска нагрузка окажется очень высокой и пользователь не успеет обновить сертификаты до их приостановки, то продолжить пользоваться электронными услугами можно будет при помощи Mobiil-ID.

Точная дата приостановки сертификатов пока не известна, а процесс их обновления продлится до 31 марта следующего года.

"Государство просто в принудительном порядке попросит людей обновить свои карты по соображениям безопасности", - сказала Ульдрих, пояснив, что пользоваться электронными услугами будет нельзя до обновления карты.

"Как только приложение для удаленного обновления будет доступно для скачивания и обновления документа, RIA об этом сообщит", - подтвердила она.

По словам Ульдрих, электронными возможностями ID-карты активно пользуются около 300 000 человек.

Ранее RIA сообщало, что ID-карты можно будет обновить в начале ноября, и предупреждало о возможных сбоях в течение нескольких дней из-за большой нагрузки на сети в первые дни после запуска обновления.