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ФОТО: собаки в Эстонии с удовольствием демонстрируют "щенячьи глаза" ({{commentsTotal}})

Эстония
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Эстония

Ученые доказали, что умилительное выражение на морде у собаки или так называемые "щенячьи глаза" появляется вполне осознанно.

Ученые из Портсмутского университета провели эксперимент с участием 24 собак и отметили, что животные гораздо чаще прибегали к мимике, если на них смотрел кто-то из экспериментаторов, передает naked-science.ru.

Чаще всего в ответ на внимание человека животные показывали язык или поднимали брови, демонстрируя "щенячьи глаза". Если человек отвлекался, мимика животного становилась намного беднее. Наличие еды поблизости не влияло на результаты. По словам исследователей, это может говорить о том, что собачью мимику нельзя считать неосознанным проявлением эмоций, скорее, она работает как инструмент общения.

Телезрители утренней программы ETV "Terevisioon" поделились фотографиями своих питомцев, строящих глазки. Фотографий поступило рекордно много. Их можно посмотреть здесь.

Редактор: Ирина Киреева

собакищенячьи глаза


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