Волостью Харку продолжат управлять реформисты и IRL

Партия реформ подписала во вторник коалиционное соглашение с Союзом отечества и Res Publica (IRL) в волости Харку Харьюского уезда.

Об этом во вторник, 24 октября, сообщила волостная пресс-служба.

По результатам муниципальных выборов IRL получил в волостном собрании 7 мест, а Партия реформ - 6. В рамках коалиции они будут контролировать 13 из 21 мандатов, т.е. большинство мест в волостном собрании Харку.

В соответствии с коалиционным соглашением, волостным старейшиной станет отечественник Эрик Сандла, который ранее занимал пост заместителя старейшины и получил на выборах 151 голос.

Прежний старейшина Каупо Рятсепп, которого на выборах поддержали 634 избирателя (максимальный результат по волости), продолжит работу в качестве депутата волостного собрания.

Волостное собрание возглавит получивший 417 голосов реформист Калле Паллинг, который также является депутатом Рийгикогу.

В собрании также представлены избирательный союз "Наша Харку" (4 места), Консервативная народная партия (EKRE, 2 места), Центристская и Социал-демократическая партия (по одному мандату).