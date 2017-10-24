Актуальная камера 24.10.2017 (18:00)

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22:07
ЭСТОНИЯ
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Мнение / Интервью
Заместитель главреда радиостанции "Эхо Москвы" Сергей Бунтман

Бунтман в интервью ERR об инциденте с Фельгенгауэр: в обществе царит атмосфера психоза

Заместитель главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Сергей Бунтман в интервью корреспонденту "Актуальной камеры" заявил, что напавший на журналистку Татьяну Фельгенгауэр, возможно, сумасшедший, но сейчас в обществе царит такая атмосфера психоза, что кто угодно может сойти с ума. 

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Госдолг Эстонии в 2016 году был самым низким в ЕС

23.10

В сентябре закупочные цены на молоко выросли в Эстонии на 45%

20.10

В Пярну распродают землю, чтобы предприниматели создавали рабочие места

20.10

Эстония намерена усилить борьбу с загрязнением, подорожает вывоз несортированного мусора

20.10

"Руслайн" приостанавливает все полеты на линии Таллинн-Петербург до весны 2018 года

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Выставка Грау.

В Пярну открылась необычная выставка однофамильцев из разных стран

В пярнуской городской галерее открылась необычная выставка, на которой представлены художники из 25 стран мира. Объединяет их не только любовь к искусству, но и одна фамилия – Грау. Инициатором создания такой экспозиции стал художник из Пярну – Яан Лео Грау, передает "Актуальная камера".

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