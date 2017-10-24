Актуальная камера 24.10.2017 (18:00)

Партия реформ подписала во вторник коалиционное соглашение с Союзом отечества и Res Publica (IRL) в волости Харку Харьюского уезда.
Изъятая из семьи восьмилетняя дочь постоянно проживающих в Эстонии граждан России Анатолия Газаряна и Анны Михайловой в субботу приехала с матерью в Москву.
Заместитель главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Сергей Бунтман в интервью корреспонденту "Актуальной камеры" заявил, что напавший на журналистку Татьяну Фельгенгауэр, возможно, сумасшедший, но сейчас в обществе царит такая атмосфера психоза, что кто угодно может сойти с ума.
В пярнуской городской галерее открылась необычная выставка, на которой представлены художники из 25 стран мира. Объединяет их не только любовь к искусству, но и одна фамилия – Грау. Инициатором создания такой экспозиции стал художник из Пярну – Яан Лео Грау, передает "Актуальная камера".
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