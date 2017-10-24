Рийгикогу принял в первом чтении законопроект об упрощении высылки беженцев

Об этом во вторник, 24 октября, сообщила "Актуальная камера".

Вопрос о необходимости внесения поправок в Закон о предоставлении международной защиты иностранным гражданам инициировала правовая комиссия Рийгикогу в связи с правонарушениями, которые совершили проживающие в Эстонии беженцы.

"Мы видели, как в одном случае было совершено тяжкое преступление против личности. Итогом тогда стал поджог человека на кухне. Пострадавшая женщина до сих пор не оправилась от нанесенных ей увечий. Мужчина получил 10 лет тюрьмы. Но, как только он выйдет на свободу, выдворить его из страны будет крайне сложно. Мешает действующее законодательство", - пояснил член конституционной комиссии Рийгикогу Яак Мадисон (EKRE).

В частности, мешает один конкретный пункт в законе, согласно которому беженец может быть депортирован лишь тогда, когда иностранец представляет угрозу для безопасности страны или если мигрант подвергся уголовному наказанию за преступление первой степени.

"Мы пересмотрели список причин для депортации мигрантов и подвели их под 33-ю статью Женевской конвенции. В будущем беженец может быть выдворен из страны за совершение преступления против личности, против несовершеннолетних или преступлений, связанных с наркотиками. Это даст четкий сигнал обществу и тем, кто сюда приезжает", - сказал председатель правовой комиссии Рийгикогу Яанус Карилайд (Центристская партия).

Пока документ прошел только первое чтение в парламенте, и до итогового голосования еще предстоит решить несколько вопросов, в частности, что делать с теми беженцами, данные о которых не соответствуют действительности.

"Это далеко не самый простой вопрос. Чтобы депортировать человека, его должна хотеть принять другая страна. И даже если человек совершит крайне ужасное преступление, то его все равно нельзя выдворить туда, где жизни человека может угрожать опасность", - пояснил член конституционной комиссии Рийгикогу Март Нутть (IRL).