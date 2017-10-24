rus.err.ee

Для строительных рабочих предлагают ввести специальную карточку ({{commentsTotal}})

Экономика
Дмитрий Куликов
Экономика

В условиях нехватки в Эстонии рабочих-строителей и усиливающейся нелегальной трудовой миграции эксперты и чиновники ищут пути решения этой проблемы. Одна из предлагаемых идей - ввести специальную идентификационную карту, т.н. "паспорт строителя".

С таким предложением выступил глава строительной компании Rand&Tuulberg, а также президент союза строительных фирм Эстонии Райво Ранд, сообщила во вторник, 24 октября, "Актуальная камера".

По его словам, в строительстве не хватает квалифицированных работников, а квота на ввоз рабочей силы из третьих стран закончилась еще в августе. При этом генеральные подрядчики не знают, кто у них работает на объекте, потому что строителей привозит субподрядчик или даже нанятая субподрядчиком третья фирма.

"Проблема в том, что большинство генподрядчиков не знают точно, что у него на объекте работают люди, которые не имеют права здесь работать или имеют право работать здесь пять дней. Но делать строительную работу в течение пяти дней невозможно", - сказал Ранд.

Союз строительных фирм предлагает ввести паспорт строителя, чтобы рабочие могли подтвердить свое право на строительную работу в Эстонии.

"Мы давно говорим, что надо сделать так, чтобы у каждого рабочего была карточка с номером. Если иностранный рабочий, то информация о том, сколько он имеет право здесь работать, есть фото. Тогда главный подрядчик сможет проверить этого рабочего и он точно будет знать, кто у него на объекте работает", - пояснил Ранд.

Проверить информацию по наличию разрешения на работу любого иностранца можно на сайте Департамена полиции и погранохраны. Однако, по словам министра внутренних дел Андреса Анвельта, проблема нехватки рабочей силы и ее использования сегодня стоит гораздо шире. Закон об иностранцах не менялся 25 лет и сейчас комиссия из представителей различных министерств работает над тем, чтобы разработать систему баллов, которая при выдаче разрешений будет оценивать, насколько перспективен каждый иностранец для Эстонии в будущем.

"В зависимости от работы, в зависимости от того, насколько человек хорошо может интегрироваться в эстонское общество, в зависимости от того, какую дополнительную ценность, хотя бы и зарплату, он или она принесет в эстонское общество, от этого будет зависеть и положение при квоте. Может быть, вообще выходит из-под квоты, может быть, другая квота, это все детали, которыми занимается комиссия", - пояснил министр.

Анализ, который будет принят за основу законопроекта, ляжет на стол правительства через месяц. Сегодня официально Эстония выдает около 1300 видов на жительство гражданам третьих стран. При этом каждый год по разным причинам численность рабочей силы сокращается более чем на 4000 человек.

Редактор: Андрей Крашевский

нелегальные рабочие трудовые мигранты гастарбайтеры


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

22:10
00:33
22:07
ЭСТОНИЯ
ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Заместитель главреда радиостанции "Эхо Москвы" Сергей Бунтман

Бунтман в интервью ERR об инциденте с Фельгенгауэр: в обществе царит атмосфера психоза

Заместитель главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Сергей Бунтман в интервью корреспонденту "Актуальной камеры" заявил, что напавший на журналистку Татьяну Фельгенгауэр, возможно, сумасшедший, но сейчас в обществе царит такая атмосфера психоза, что кто угодно может сойти с ума. 

ЭКОНОМИКА
08:26

Прибыль Swedbank в Эстонии за 9 месяцев сократилась на 4% до 125 млн евро

23.10

Госдолг Эстонии в 2016 году был самым низким в ЕС

23.10

В сентябре закупочные цены на молоко выросли в Эстонии на 45%

20.10

В Пярну распродают землю, чтобы предприниматели создавали рабочие места

20.10

Эстония намерена усилить борьбу с загрязнением, подорожает вывоз несортированного мусора

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Кадр из фильма

В России состоялась премьера нашумевшего фильма "Матильда"

В Санкт-Петербурге в понедельник состоялась премьера скандального фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда", рассказывающая о любви последнего российского императора Николая Второго и балерины Матильды Кшесинской.

Председательство Эстонии в ЕС
День рождения ETV+
Радио 4
ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
21:04

В России состоялась премьера нашумевшего фильма "Матильда"

20:49

Для строительных рабочих предлагают ввести специальную карточку

20:49

Актуальная камера 24.10.2017 (20:00)

20:33

Свен Сестер: Эстония проиграла и выиграла от директивы о командированных работниках

20:24

Забастовка на Раквереском мясокомбинате не состоится

19:32

Российские СМИ атаковал вирус-шифровальщик Bad Rabbit

18:58

Рийгикогу принял в первом чтении законопроект об упрощении высылки беженцев

18:26

Найденное на берегу Лохусалу наркотическое вещество по предварительным данным – кокаин

18:19

Актуальная камера 24.10.2017 (18:00)

18:06

Волостью Харку продолжат управлять реформисты и IRL

17:58

Из-за предупреждений о шторме и снеге со среды в Эстонии нельзя ездить со скоростью 110 км/ч

17:29

Многие владельцы уязвимых ID-карт не смогут пользоваться электронными услугами несколько недель

17:08

ФОТО: собаки в Эстонии с удовольствием демонстрируют "щенячьи глаза"

16:32

В России собираются узаконить добычу криптовалют

Полезно знать

Топ читаемости
23.10

ВИДЕО: лучшим футболистом 2017 года по версии ФИФА стал Криштиану Роналду Обновлено

12:53

Ушла из жизни бывший главный редактор "Радио 4" Мари Вельмет Обновлено

10:50

Александр Ефимов и Антс Кутти претендуют на место председателя горсобрания Нарвы

23.10

Из Центристской партии могут исключить Елену Вальме, Наталью Умарову и Нину Гетц

15:27

Крупнейшее достижение Эстонии: страны ЕС договорились о командированных работниках Обновлено

23.10

Кылварт дал урок таэквондо журналисту ERR: к сожалению, в политике меньше правил, чем в спорте

23.10

Ежегодные потопы в Таллинне вызывает чрезмерное количество асфальта

18.10

LIVE 23 октября: на гала-вечере ФИФА определится лучший футболист года

23.10

Шепс о расставании с Керро: двум экстрасенсам сложно ужиться

07:53

Генконсульство РФ в Нарве пожаловалось на мешающие проезду автомобили

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
15:39

Полиция напоминает: будьте в курсе планов детей на школьные каникулы

12:53

Ушла из жизни бывший главный редактор "Радио 4" Мари Вельмет Обновлено

12:16

В Эстонии проходит неделя справедливой торговли

10:21

В Таллинне пройдет инфодень для работодателей

08:42

В Таллинне в рамках председательства Эстонии в совете ЕС пройдет молодежная конференция

23.10

В Пярну продолжаются коалиционные переговоры

23.10

Ивари Падар заменит в Европарламенте Марью Лауристин

23.10

Эстонский парламент предлагает уравнять в наградах паралимпийцев с олимпийцами

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: