Для строительных рабочих предлагают ввести специальную карточку

В условиях нехватки в Эстонии рабочих-строителей и усиливающейся нелегальной трудовой миграции эксперты и чиновники ищут пути решения этой проблемы. Одна из предлагаемых идей - ввести специальную идентификационную карту, т.н. "паспорт строителя".

С таким предложением выступил глава строительной компании Rand&Tuulberg, а также президент союза строительных фирм Эстонии Райво Ранд, сообщила во вторник, 24 октября, "Актуальная камера".

По его словам, в строительстве не хватает квалифицированных работников, а квота на ввоз рабочей силы из третьих стран закончилась еще в августе. При этом генеральные подрядчики не знают, кто у них работает на объекте, потому что строителей привозит субподрядчик или даже нанятая субподрядчиком третья фирма.

"Проблема в том, что большинство генподрядчиков не знают точно, что у него на объекте работают люди, которые не имеют права здесь работать или имеют право работать здесь пять дней. Но делать строительную работу в течение пяти дней невозможно", - сказал Ранд.

Союз строительных фирм предлагает ввести паспорт строителя, чтобы рабочие могли подтвердить свое право на строительную работу в Эстонии.

"Мы давно говорим, что надо сделать так, чтобы у каждого рабочего была карточка с номером. Если иностранный рабочий, то информация о том, сколько он имеет право здесь работать, есть фото. Тогда главный подрядчик сможет проверить этого рабочего и он точно будет знать, кто у него на объекте работает", - пояснил Ранд.

Проверить информацию по наличию разрешения на работу любого иностранца можно на сайте Департамена полиции и погранохраны. Однако, по словам министра внутренних дел Андреса Анвельта, проблема нехватки рабочей силы и ее использования сегодня стоит гораздо шире. Закон об иностранцах не менялся 25 лет и сейчас комиссия из представителей различных министерств работает над тем, чтобы разработать систему баллов, которая при выдаче разрешений будет оценивать, насколько перспективен каждый иностранец для Эстонии в будущем.

"В зависимости от работы, в зависимости от того, насколько человек хорошо может интегрироваться в эстонское общество, в зависимости от того, какую дополнительную ценность, хотя бы и зарплату, он или она принесет в эстонское общество, от этого будет зависеть и положение при квоте. Может быть, вообще выходит из-под квоты, может быть, другая квота, это все детали, которыми занимается комиссия", - пояснил министр.

Анализ, который будет принят за основу законопроекта, ляжет на стол правительства через месяц. Сегодня официально Эстония выдает около 1300 видов на жительство гражданам третьих стран. При этом каждый год по разным причинам численность рабочей силы сокращается более чем на 4000 человек.