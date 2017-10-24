Забастовка на Раквереском мясокомбинате не состоится

Об этом во вторник, 24 октября, сообщила "Актуальная камера".

"Это не нужно ни нам, ни им. Так что, полагаю, все будет решено по-дружески и мирно. Мы, в первую очередь, хотим дойти до того, чтобы нам подняли зарплату, а забастовка - это не главное", - сказал доверенное лицо профсоюза работников мясокомбината Андрес Сааремяги.

По словам секретаря Центрального союза профсоюзов Эстонии Артема Архангельского, проблема касается только одного цеха. "Ситуация такая, что есть проблема на конкретной линии. И проблема с зарплатой. И эту проблему нужно решить. Сегодня представители профсоюза сделали свое предложение работодателю. Мы договорились, что через две недели встречаемся, и работодатель должен дать свой ответ. Факт есть, что проблема существует и ее надо решить", - сказал он.

В руководстве предприятия считают сам факт начала переговоров позитивным, но не дают твердых обещаний повысить работникам зарплату.

"Действительно мы начали диалог, который должен быть конструктивным. И я очень надеюсь, что мы договоримся. Хочу сказать со своей стороны, что мы действительно должны чаще общаться с работниками и делать это регулярно. Сложно комментировать, посмотрим, как пройдут переговоры. Могу сказать только, что мы следим за заработной платой на рынке труда и корректируем ее у себя. Посмотрим, как это решится", - сказала председатель правления HKScan Estonia Анне Мере.

Напомним, что на прошлой неделе около половины работников скотобойни Раквереского мясокомбината не вышли на работу, требуя повысить себе зарплату. Предприятие не стало выполнять это требование и уволило троих бастовавших. Спустя два дня остальные бастующие вышли на работу. Они обратились к госпримирителю, создали профсоюз и вступили в переговоры с дирекцией.

Следующий раунд переговоров работников и руководства Раквереского мясокомбината пройдет 6 ноября.