В России состоялась премьера нашумевшего фильма "Матильда"

В Санкт-Петербурге в понедельник состоялась премьера скандального фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда", рассказывающая о любви последнего российского императора Николая Второго и балерины Матильды Кшесинской.

О том, как проходила премьера в городе на Неве, рассказала во вторник, 24 октября, "Актуальная камера".

Молитвы нескольких десятков православных активистов, с точки зрения которых фильм "Матильда" оскорбляет чувства верующих, не помешали торжественной премьере картины, но съемочная группа была представлена не в полном составе.

В том числе из-за давления активистов не рискнули приехать исполнители главных ролей - немецкий актер Ларс Айдингер и его коллега из Польши Михалина Ольшанска. Они поприветствовали зрителей с помощью видеообращений.

"Эта горстка людей, пытающихся протестовать против картины, не видя ее - они создали некий миф, который отпугивает от нашей страны. Вот что ужасно. Вот к чему привели все эти протесты - что нормальные люди, которые уважительно относятся к России, боятся сюда приехать", - сказал Алексей Учитель.

Экспресс-опрос "АК" показал, что зрителям масштабная картина с бюджетом в 25 миллионов долларов в целом понравилась. Они отмечали хорошую игру актеров, высокий уровень и размах постановки.

Претензии верующих, для которых кощунственна сама мысль о связи причисленного к лику святых императора с балериной, большинству зрителей остались непонятны.

Во вторник премьера фильма состоится в Москве, а в четверг "Матильда" выйдет на широкий экран, в том числе и в Эстонии.