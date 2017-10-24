Март Сейм проводит сборы перед ЧМ-2018 на Украине

Сильнейший эстонский штангист Март Сейм продолжает подготовку к чемпионату мира по тяжелой атлетике, который пройдет в конце ноября в США. Все сборы он проводит на Украине, но на этой неделе вернулся в Эстонию, чтобы провести восстановительный период и отметить 27-й день рождения.

Подготовительные сборы и все основные тренировки Март Сейм проводит в украинском городе Каменец-Подольский, где под руководством своего отца и тренера Алара Сейма оттачивает технику и повышает нагрузки, сообщила во вторник, 24 октября, "Актуальная камера".

В Эстонии они появляются редко - только для проведения восстановительных занятий. Через неделю Сейм снова уедет на сборы в Украину, а затем сразу в Америку, где пройдет чемпионат мира. Два года назад в американском Хьюстоне эстонский штангист завоевал бронзовую медаль, что стало приятным сюрпризом.

"Тогда нашей ошибкой было то, что мы приехали за месяц до соревнований. Сейчас планируем приехать чуть позже, за 11 дней до старта. Этого должно хватить, чтобы привыкнуть, акклиматизироваться, хорошо потренироваться, сохранить настрой и идеальную спортивную форму", - пояснил спортсмен.

На ближайшем чемпионате мира в Анахайме не будет десяти ведущих стран в тяжелой атлетике - России, Китая, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Турции, Украины и Болгарии. Эти федерации отстранены от соревнований на год после перепроверок допинг-проб их спортсменов, собранных на Олимпийских играх в Пекине и Лондоне.

По мнению Сейма, борьба за медали и в таких условиях будет не менее сложной.

"Они получили свое наказание, и конечное решение принято. Но для меня это в плане конкуренции ничего не меняет. Основные соперники из Грузии и Ирана. И они выйдут на помост", - сказал штангист.

На сборах в Украине Сейм делал приседания со штангой весом 355 килограммов и, по мнению специалистов, готов к новым достижениям.

"Я думаю, что готов бороться за место в финальной шестерке и, конечно, попробую побить рекорд Эстонии, но точные цифры называть не хочу", - сказал бронзовый призер ЧМ-2016.