В среду облачно с прояснениями, мокрый снег и дождь, +1.. +3

Синоптики дают на среду штормовое предупреждение по всей территории Эстонии, ночью температура может упасть до -8.

Ночью небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, на островах и западном побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха от -1 до -8, на островах от -1 до +4.

Днем облачно с прояснениями. Осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-восточный 8-12 м/с, порывами до 20 м/с, на островах - до 23 м/с. Температура воздуха от +1 до +3, на островах до + 6.