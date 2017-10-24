Актуальная камера 24.10.2017 (20:00)

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ЭСТОНИЯ
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Мнение / Интервью
Заместитель главреда радиостанции "Эхо Москвы" Сергей Бунтман

Бунтман в интервью ERR об инциденте с Фельгенгауэр: в обществе царит атмосфера психоза

Заместитель главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Сергей Бунтман в интервью корреспонденту "Актуальной камеры" заявил, что напавший на журналистку Татьяну Фельгенгауэр, возможно, сумасшедший, но сейчас в обществе царит такая атмосфера психоза, что кто угодно может сойти с ума. 

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СПОРТ
КУЛЬТУРА
Кадр из фильма

В России состоялась премьера нашумевшего фильма "Матильда"

В Санкт-Петербурге в понедельник состоялась премьера скандального фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда", рассказывающая о любви последнего российского императора Николая Второго и балерины Матильды Кшесинской.

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