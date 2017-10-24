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Свен Сестер: Эстония проиграла и выиграла от директивы о командированных работниках ({{commentsTotal}})

Экономика
Председатель экономической комиссии Рийгикогу.
Председатель экономической комиссии Рийгикогу. Автор: Сийм Лыви/ERR
Экономика

Член IRL и председатель экономической комиссии Рийгикогу Свен Сестер считает, что хотя фирмы, отправляющие работников в командировку, в дальнейшем должны будут считаться с большими расходами, новый законопроект поставит Эстонию в более выгодное положение по сравнению с другими странами Восточной Европы.

Свен Сестер сказал, что Эстония скептично настроена в процессе обсуждения вопроса о командированных работниках и видит в директиве скорее сдерживание местной экономики. Председательство в Совете ЕС, по его словам, принесло дополнительное напряжение, поскольку задача председательствующей страны – найти компромисс, а не отстаивать свои интересы как страны ЕС, передает ERR Uudised.

"Наши конкурентные преимущества на рынке труда по части зарплат, налогообложения рабочей силы и социальных пособий по сравнению с богатыми странами Европы постоянно снижались, но они по-прежнему есть", – сказал Сестер.

"Принятие директивы о командированных работниках для фирм в странах с меньшим ВВП на душу населения означает дополнительные расходы при командировке своего работника в страны с более высоким уровнем жизни, что в свою очередь приведет к меньшей конкурентоспособности", – указал Сестер на возможный негативный момент для конкурентоспособности Эстонии.

Сестер признал, что предприятиям, которые отправляют сотрудников в командировку в страны, где выплаты и социальные пособия выше, чем в Эстонии, в дальнейшем придется считаться с большими расходами. Однако поскольку в Эстонии уровень зарплат выше, чем в некоторых других странах Восточной Европы, то зарубежным предпринимателям будет невыгодно присылать сюда более дешевую рабочую силу.

Редактор: Ирина Киреева

директивакомандированный работник


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