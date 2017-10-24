Марис Лаури: директива о командированных работниках не пойдет на пользу Эстонии

Вице-председатель фракции реформистов в Рийгикогу, экономический аналитик Марис Лаури считает, что в директиве о командированных работниках есть ряд недостатков, которые могут препятствовать экономическому росту более бедных стран, в том числе и Эстонии.

Министры социальных дел стран ЕС после 14-часового заседания в понедельник достигли соглашения по директиве о командированных работниках, расколовшей Европу. Министр здоровья и труда Евгений Осиновский назвал проведенную работу крупнейшим достижением председательства Эстонии в Совете ЕС.

Марис Лаури сказала ERR, что в нынешней формулировке речь идет о давлении со стороны более богатых европейских стран, и директива может нарушить рынок труда. "Экономический рост более бедных стран может замедлиться", – сказала Лаури.

Она отметила, что Эстония находится в сложной ситуации, поскольку, будучи председателем в Совете ЕС, должна быть нейтральной. "Однако как это связано с интересами и позицией Эстонии, большой вопрос", – сказала Лаури.

Она напомнила, что директиву обсуждала комиссия Рийгикогу по делам Евросоюза, которая осталась в отношении этого вопроса весьма скептичной. "Беда в том, что в некоторых странах более слабая конкурентоспособность, так как у них богатый социальный пакет. Например, ситуация на рынке Ирландии гораздо более гибкая, чем во Франции", – отметила Лаури.