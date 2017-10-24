В среду на Нарвском водохранилище продолжились поиски второго рыбака из найденной во вторник пустой лодки с работающим двигателем. Фаза активных поисков завершена. Тело другого мужчины 1954 года рождения пограничники нашли вечером во вторник.

Как отметил оперативный руководитель Идаской префектуры Урмас Эльми, в среду пограничники продолжили поиски пропавшего вчера на Нарвском водохранилище рыбака. "Участок, на котором произошел несчастный случай, был проверен пограничным патрулем на катере, а также эхолокатором, но и сегодняшние поиски результата не принесли. Хотя этап активных поисков завершен, пограничники Нарвского кордона будут проверять территорию и в последующие дни".

Во вторник около 16:00 во вторник пограничники Нарвского кордона получили сообщение от местного рыбака, что неподалеку от порта Кулгу найдена пустая лодка с работающим мотором.

На сообщение отреагировали пограничные патрули Нарвского и Мустайыэского кордонов. На берегу поиски вели кинологи Нарвского кордона и служебные собаки. Около 17:30 часов к поискам присоединилась команда вертолета летного отряда Департамента полиции и погранохраны.

В 17:54 пограничники нашли в воде тело 63-летнего жителя Нарвы.

По первоначальным данным, есть основания полагать, что причиной смерти стал несчастный случай.

"На Нарвском водохранилище была хорошая безветренная погода. На данный момент можем сказать, что в лодке были два спасательных жилета, на найденном мужчине спасательного жилета не было", - сказал оперативный руководитель Идаской префектуры Урмас Эльми.

Выход на Нарвское водохранилище на найденной лодке во вторник утром зарегистрировали два жителя Нарвы - найденный утонувшим мужчина 1954 года рождения и мужчина 1958 года рождения.